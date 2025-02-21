加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽資格賽6局西班牙2分砲 12比2領先台灣
首頁 / 國際
菅義偉
新聞專題
菅義偉1/202
首頁 / 國際

傳菅義偉等日本政商高層找特斯拉投資救Nissan

2025/2/21 20:46（2/21 20:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Nissan汽車方向盤。（圖取自Pixabay圖庫）
Nissan汽車方向盤。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）日本車廠日產（Nissan）與本田（Honda）合併破局後，英國「金融時報」今天報導，日本前首相菅義偉在內的一群日本政商高階人士規劃說服美國電動車大廠特斯拉投資日產。

路透社報導，日產和本田13日宣布取消組成價值600億美元汽車公司的合併談判後，日產表示將尋求新的合作夥伴。

根據「金融時報」（Financial Times）報導，上述這群日方人士希望美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）能成為日產的策略投資人，他們相信特斯拉對於收購日產在美國的工廠很感興趣。

報導引述身分保密的消息人士指出，這項提案由特斯拉前董事水野弘道帶頭提出，並獲得菅義偉及他擔任首相時的輔佐官和泉洋人支持。日產股價今天收盤應聲大漲9.5%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

菅義偉的辦公室表示，對於鼓勵特斯拉投資日產的計畫並不知情。菅義偉於2021年卸任首相，但他仍是代表日本神奈川縣一選區的眾議員，而日產總部就在當地。

日產婉拒就報導對路透社發表評論，特斯拉則未回覆置評請求。路透社尚無法聯繫上水野弘道或和泉洋人（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1140221

#Honda
#NISSAN
#日本
#日產
#本田
#金融時報
#特斯拉
#特斯拉
#神奈川縣
#菅義偉
特斯拉
馬斯克登台演講揮電鋸 象徵砍向官僚主義新創Figure機器人聽指令幫忙家務 朝居家應用邁進[影]
菅義偉
日本前首相菅義偉訪美 會晤川普任內駐日大使美國前總統卡特1/9國葬 傳前日相菅義偉將出席
菅義偉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日本前首相菅義偉訪美 會晤川普任內駐日大使
19
更多編輯台推薦新聞：