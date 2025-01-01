加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
石破茂
新聞專題
石破茂1/187
首頁 / 國際

美國前總統卡特1/9國葬 傳前日相菅義偉將出席

2025/1/1 17:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京1日綜合外電報導）美國前總統卡特上月以100歲高齡辭世後，美國現任總統拜登（Joe Biden）預計本月9日在華府為他舉辦國葬。日媒今天引述消息人士披露，日本正在協調由前首相菅義偉出席。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）上月29日逝世。國葬儀式為期6天，將於1月4日開始，遺體將由車隊護送從他的家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）啟程，1月9日在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行國葬。

日本「富士新聞網」報導，各國政要預計將出席這場國葬，數名消息人士表示，日本方面正在協調菅義偉以首相石破茂的特使參加國葬。

而消息人士也透露，菅義偉計劃本月8日至10日訪問華府。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140101

菅義偉
戒嚴風波掀外交漣漪 瑞典美國日本取消官方訪韓行程南韓戒嚴風波 日本前首相菅義偉擬取消訪韓
卡特
美前總統卡特1/9國葬 川普：我會出席卡特國葬故鄉喬治亞州啟程 車隊6天抵華府大教堂
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日相石破茂新年願景 盼國民豐饒且充滿笑容
27
更多編輯台推薦新聞：