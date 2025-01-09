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日本前首相菅義偉訪美 會晤川普任內駐日大使

2025/1/9 12:39
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）日本前首相菅義偉為了出席美國前總統卡特的國葬，目前正在美國訪問。他今天會晤川普第一個任期的前駐日大使海格提，於川普正式重返白宮前，確認持續合作以強化日美同盟。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，目前是聯邦參議員的海格提（Bill Hagerty）與美國候任總統川普（Donald Trump）關係親近。海格提今天與菅義偉舉行了約30分鐘的會談。

菅義偉在會中代表日本政府，針對卡特過世致哀；海格提也向菅義偉擬出席國葬表示謝意。

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面對川普本月20日即將就職，菅義偉表示，希望「未來把日美同盟提升到新高度」；海格提就此表示，將「不吝協助」。

菅義偉將以日本現任首相石破茂的特使身分，參加卡特的國葬。這場葬禮預計在美東時間9日於華盛頓國家大教堂（National Cathedral）舉行。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140109

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