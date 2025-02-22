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川普剛撤換美軍參聯主席 防長宣布開除海軍作戰部長

2025/2/22 19:57
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，他將開除美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti），並將尋找接替人選。弗蘭凱蒂是首位升任海軍最高指揮官的女性。

「紐約時報」（The New York Times）報導，在美國總統川普表示，他將開除參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將後不久，赫格塞斯便以電子郵件向媒體記者宣布這項消息。

赫格塞斯在聲明中表示，他還將撤換美國空軍副參謀長斯萊夫（James C. Slife）上將，以及美國陸軍、海軍及空軍軍法處長（Judge Advocate General）。

赫格塞斯表示，弗蘭凱蒂和斯萊夫上將「都有傑出的軍旅生涯」，並補充說「我們感謝他們的服務和對國家的貢獻」。

他還說，「在川普總統的領導下，我們正在建立新的領導階層，讓軍隊專注於威懾、作戰和勝利等核心任務」。

根據弗蘭凱蒂的官方簡歷，她在1985年透過西北大學（Northwestern University）海軍預備軍官訓練團（Reserve Officers' Training Corps）計畫被授予軍階。

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美國參議院2023年11月2日通過任命案，弗蘭凱蒂成為第33任海軍作戰部部長，為參謀首長聯席會議中首位女性成員。

赫格塞斯上任前就表示，應該要開除參謀首長聯席會議主席，任何與「多元、平等、包容」（DEI）概念聘用相關的將領和官員也必須離開。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140222

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