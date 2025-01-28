川普重整美軍 檢討跨性別者從軍、廢DEI多元政策

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（中央社記者石秀娟華盛頓28日專電）美國總統川普27日簽署一系列的行政命令，要求國防部評估跨性別軍人服役狀況、不再推動「多元、公平及包容」（DEI）政策、並讓因拒絕接種COVID-19疫苗而遭開除的軍人復職，以重整軍隊。

川普（Donald Trump）簽訂「優先考慮軍隊卓越與備戰能力」的行政命令，旨在針對跨性別軍人。命令雖未立即禁止跨性別軍人服役，但直指軍隊受「激進性別意識形態」的困擾、跨性別者無法符合軍隊對軍人的要求。

這個行政命令質疑，跨性別軍人的身心狀況不適合服役，因為他們可能需要大量藥物與治療。此外，表達與個人生理性別不同的「虛假性別認同」無法符合軍隊的嚴格要求，也會與軍人所需具備的榮譽、真實和紀律的生活方式衝突。

行政命令寫著：「一個男性聲稱自己是女性，並要求他人接受這一虛假的說法，這與軍人必須具備謙遜、無私的精神不符。」

川普要求國防部與負責海岸巡防隊的國土安全部，針對跨性別軍人的服役問題進行評估，並向他提交報告，說明為符合這項行政命令將採取的措施。

路透報導，川普首任內在2017年宣布禁止跨性別軍人服役，但他並未完全執行這項禁令。當時的川普政府不再讓跨性別者加入軍隊，但允許現役跨性別軍人繼續服役。拜登（Joe Biden）2021年上任後，推翻川普的這個決定。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在去年11月接受訪問時說，接受跨性別醫療者無法成為好軍人。

華郵報導引述跨性別權益倡議者指出，美國軍中可能有1萬5000名跨性別軍人。根據2016年國防部的一項調查，約有9000人自我認同為跨性別者。這兩個數字都不到200萬現役、預備役或國民兵人數總數的1%。

川普簽署的另一行政命令「恢復美國軍隊的戰鬥力」指出，國防部、國土安全部及所有軍事單位的運作不應受與種族、性別有關的偏見影響。在軍隊推行DEI政策，傷害軍隊的領導力、實力與凝聚力，進而侵蝕軍隊的戰鬥與戰備能力。

根據美國有線電視新聞網CNN報導，國防部必須對目前實施的DEI措施提出檢討，軍隊將禁止任何促進「多元、公平及包容」相關的政策。軍隊也禁止推廣或灌輸「反美、分裂、歧視、激進、極端和不理性」的理論。

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川普並簽署行政命令，讓2021年至2023年間因拒絕施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而遭開除的軍人復職，除恢復原來軍銜、並可獲得追溯薪資、福利、獎金或補償。國防部與國土安全部須在60天內提出落實這項命令的計畫。

CNN報導，2023年的「國防授權法」通過後，國防部已廢除強制施打COVID-19疫苗的政策，先前因拒打疫苗遭解職的軍人也可以復職。在2021年至2023年間，約有8000人遭到開除，至27日，有113人要求復職。（編輯：陳承功）1140128