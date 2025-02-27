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首頁 / 政治

榮獲海軍金龍徽章 卓佳玟：證明自己可以跟男生一樣

2025/2/27 17:50（2/27 19:17 更新）
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海軍192艦隊水下作業大隊水械專長班學員卓佳玟下士通過訓練獲金龍徽章。（軍聞社提供）
海軍192艦隊水下作業大隊水械專長班學員卓佳玟下士通過訓練獲金龍徽章。（軍聞社提供）
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（中央社記者楊堯茹台北27日電）海軍192艦隊水下作業大隊水械專長班第115期結訓驗收，女性學員卓佳玟下士通過訓練獲金龍徽章。她表示，就是要證明自己可以跟男生一樣，雖體能有差距，但心理狀態更重要，告訴自己「我做得到」。

卓佳玟接受軍聞社專訪時表示，因不服輸的個性，讓她決定報名水械專長班，「想證明自己可以跟男生一樣」；她透露，入伍時就知道此訓練課程，但自認準備不足、遲未報名，「今年快30歲了，我想給自己一個挑戰，衝一把，不管成功與否，至少問心無愧」。

卓佳玟坦言，雖曾接觸過自由潛水，但對專業水下作業領域仍是陌生，「這裡的訓練強度和標準，遠超出預期」；印象最深的是水肺綜合科目，包含水下作業、器材操作與高強度體能挑戰，負重踩水更是最為困難，但也值得挑戰。

被問及體能與男性學員的差距，卓佳玟回應，體能肯定有落差，但心理狀態更重要，且自知身為班上唯一女性會被放大檢視，只能不斷告訴自己「我做得到」，休息時間也會額外訓練，確保自己能不拖累隊友。

卓佳玟為繼108期任婕中士後，再度成功通過訓練的女性學員，在結訓儀式上，由任婕親手釘上「金龍徽章」。

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對此，卓佳玟說明，任婕的成功給她極大信心，知道學姊能通過就代表女性也可以做到；當任婕親手為她釘上「金龍徽章」時，這一刻意義非凡，不只象徵結訓，更是精神傳承，「代表女性也能在水下作業領域發光發熱」。

卓佳玟原職為電信下士，她提到，希望能繼續在水下作業領域發展，過去常在不同職務間轉換，「這是我終於找到自己想做的事情」，將以考取相關資格為目標，不管是回到水下大隊或是登艦從事水下作業，都是努力方向。（編輯：張若瑤）1140227

#軍聞社
#任婕
卓佳玟（前右）為繼108期任婕中士（前左）後，再度成功通過訓練的女性學員，在結訓儀式由任婕親手釘上「金龍徽章」。（軍聞社提供）
卓佳玟（前右）為繼108期任婕中士（前左）後，再度成功通過訓練的女性學員，在結訓儀式由任婕親手釘上「金龍徽章」。（軍聞社提供）
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