充實志願士兵人力 國防部將放寬身高等限制

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（中央社記者吳書緯台北7日電）為充實國軍志願士兵人力，國防部近日公告預告修正「志願士兵選訓實施辦法」第4條草案，開放個人因素申請不適服退伍的志願士兵，可再參加甄選重返部隊，以及放寬報考志願士兵的身高限制等，並放寬報考憲兵等單位的刺青規範。

國防部5日公告預告修正「志願士兵選訓實施辦法」第4條草案；國防部說明，考量部分志願士兵因個人因素申請不適服退伍後有意重返部隊，為給予曾服志願士兵現役經核定直接轉服常備兵現役、解除召集或退伍滿一年，仍期能再參加志願士兵甄選重返部隊服役人員的機會。

國防部指出，這次草案也修正志願士兵報考人身高、刪除辨色力異常的色弱，並放寬報考憲兵、儀隊兵、軍樂兵、軍法戒護兵、陸軍兩棲偵搜兵及國家安全局、政治作戰局所屬志願士兵的刺青（紋身）等限制條件，以充實國軍志願士兵人力，因此修正「志願士兵選訓實施辦法」第4條甄選條件及第4條附件「志願士兵體格基準」。

草案明定，曾服志願士兵現役，因個人因素申請不適服現役，經國防部、各司令部依考評結果，核定直接轉服常備兵現役、解除召集或退伍滿一年者，得參加志願士兵甄選。

此外，原先「志願士兵體格基準」規定男性身高為152公分至200公分，女性身高為150公分至200公分，草案修正為男性、女性身高為150公分以上，除男性身高限制下修2公分外，男、女性的身高均刪除200公分的上限；而在辨色力異常的限制條件，現有規定是色盲及色弱不得報考，草案則是修正為僅有色盲不得報考志願士兵。

至於特定單位的身高限制條件修正，目前國安局志願士兵的身高基準為男性160公分至195公分、女性為156公分至185公分，憲兵為男性160公分至195公分、女性為155公分至185公分，儀隊兵為176公分至200公分，陸軍戰甲車、砲車駕駛兵為身高165公分以上。

預告草案將上述身高限制修正為國安局志願士兵的身高基準為男性160公分以上、女性為155公分以上，憲兵為男性160公分以上、女性為155公分以上，儀隊兵為176公分以上，陸軍戰甲車、砲車駕駛兵為身高160公分以上。

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現有規定報考國安局、陸軍兩棲偵搜兵的志願士兵，身體任何部分不得有刺青（紋身），而報考憲兵、儀隊兵、軍樂兵、政戰局、軍法戒護兵的志願士兵則規範刺青面積長寬未逾5公分者，且著短袖、短褲時不得顯露。

針對上述單位志願士兵刺青規範的放寬，修正草案刪除上述單位的刺青限制條件，回歸現有「志願士兵體格基準」的刺青規範，即為頭部、臉部、頸部露出圓領襯衫（T恤）領口的部位、眼皮、口、耳、腕骨以下及手掌，不得有任何刺青（紋身）或烙印；刺青（紋身）或烙印樣式，不得有幫派、粗俗與嚴重違反善良風俗文字及意識圖案。（編輯：蘇志宗）1140207