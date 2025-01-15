提升留營誘因 國防部：調增志願役加給送行政院審議

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（中央社記者吳書緯台北15日電）為提升志願役官兵留營誘因，國防部今天表示，為穩固部隊基層人力，目前推動各種人性化管理措施，且已將調增志願役加給、戰鬥部隊加給等薪資待遇調整方案送行政院審議，將待行政院核定後對外公布細節。

國防部今天上午召開例行記者會，媒體關切國軍志願役官兵人力流失問題。

國防部參謀本部人次室人事整備處處長黃銘君上校表示，為穩固部隊基層人力，國防部目前推動各種人性化管理措施，包括開放官兵出國自由行、取消休假回報、調整志願役官兵返營時間，以及恢復常態留值規定等4項，也參考國際招募作法，適度開放入營限制條件，包含研議開放軍士官班開放刺青人員徵選報考，並將志願士兵徵選身高限制，以及不適服退伍官兵再入營條件放寬。

國防部資源司財務資源處處長高志雄少將表示，國防部完成各項薪資待遇調整方案研議，規劃調整志願役加給及戰鬥部隊加給，並同時考量非戰鬥部隊中，從事專業性、技術性的勤務官兵艱苦程度，適度提升相關勤務加給的配套方案，期待藉由提升志願役薪資待遇，來增加招募留營誘因，並鼓勵官兵在戰鬥部隊服役。

高志雄表示，相關說明資料已經送交行政院審議，國防部後續就調整方向積極向人事總處適切說明，待行政院核定後，再行公布相關調整資訊。

至於開放外籍人士在國軍服役補足人力缺口，資源司人力資源處長成家麒少將表示，基於國家忠誠義務，現行國籍法、公務人員任用法，對於中華民國國民擔任公職者，不得兼具外國國籍，國軍官兵身分特殊，影響國家安全甚鉅，若引進外籍人士進入國軍服役，需以國家安全為前提，國防部將通盤考量政府用人政策，國家忠誠義務等諸多因素，對於各方意見將密切注意與蒐整。

媒體關注，民眾黨團提出通案刪減軍事裝備及設施預算3%，會如何影響國軍建軍備戰，以及是否無法呼應美方盼台灣提升國防預算的呼籲。

國防部主計局歲計處處長辛宜聰少將表示，國防部今年預算軍事裝備及設施預算共編列新台幣1701億餘元，主要重要軍事裝備採購包括新型戰車、魚叉飛彈、高高空無人機系統（MQ-9B）等案，以及油料、彈藥和零附件等項目，是國防部4760億餘元年度預算當中，提升戰力重要的經費，希望立法院及民眾支持，預算能照列。

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國防部發言人孫立方少將表示，國防資源的建立，都奠基於敵情威脅，目前建軍備戰重點為不對稱戰力強化、後備戰力強化、防衛韌性提升及應對灰色地帶侵擾威脅等4重點。

孫立方強調，國防預算的投注，確保戰力有效提升以嚇阻敵人，避免敵軍誤判並危害台海區域和平穩定，是非常重要的因素，國軍將善用每一分有限的資源，將戰力提升到最高點，確保整體國防安全，籲請民眾共同支持國防預算。（編輯：楊凱翔）1140115