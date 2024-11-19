憲兵快速反應連重機訓練 女下士：推車訓練最難

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（中央社記者吳書緯台北19日電）憲兵指揮部快速反應連是國軍唯一配賦重型機車的部隊，目前使用的印地安挑戰者重型機車重達377公斤。針對重機訓練對女性最困難之處，下士林于楨表示，推車訓練最困難，因為車很重，需要一點技巧才能比較輕鬆推車。

憲兵快反連現在所使用的65輛印地安挑戰者重型機車於民國112年換裝，今年國慶活動展演首次公開亮相；國防部今天上午邀請媒體赴憲兵指揮部快反連採訪重型機車訓練過程，官兵不畏台北地區陰雨綿綿及地面潮濕的情況，精湛完成各項訓練過程展示，並展現花式隊型的機車隊形變換。

對於快反連重型機車訓練目的，憲兵指揮部指出，為滿足戰備任務實需，快反連官兵於駐地訓練期間，透過基礎訓練、基礎駕駛及隊形訓練等課程，針對自身駕駛技巧及熟悉車輛性能等課程施訓，以提升個人專業職能與團隊默契，使部隊在執行任務時，能順利穿梭複雜多變的戰場環境，有效遂行戰備任務。

憲兵指揮部指出，基礎訓練包含「倒車扶正」及「推車訓練」，倒車扶正是在尚未學習騎乘機車前，單兵需要具備獨立將車輛穩定、扶起的能力；而在具備倒車扶正能力後，進階課程為推車訓練，透過線性推移，熟悉車身平衡及輪胎與地面接觸滑行的感受，並輔以三角錐等障礙物增加移動難度，使單兵能熟悉車輛重心，更進一步強化個人肌耐力。

美製印地安挑戰者重型機車的車重377公斤，雖然較舊款山葉皇家之星重型機車398公斤為輕，仍考驗快反連官兵的個人肌耐力。

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對於訓練過程中對女性最困難的部分，憲兵快反連調查士林于楨下士受訪表示，最困難的就是推車訓練，因為車很重、不好推，需要一些技巧，剛開始也推不起來，後來經過學長姐的技巧傳授，教導要怎麼推會比較輕鬆，而自己也要做一些體能訓練；且過去從未騎過檔車，一開始也是動不動就熄火，經過時間練習才抓到訣竅。

快反連副排長王勛士官長表示，訓練重機的過程，從完全零基礎到能為快反連出勤務，最重要的是個人意志力及刻苦耐勞的精神，訓練過程中覺得最累的是耐熱訓練，因為每個人的身體狀況不一樣，在時間的推進下慢慢地會有人感受到身體不適，也懷疑過自己能堅持多久，但看著身旁同袍一個個佇立的身影，讓他感受到無數動力，所以能繼續堅持下去。（編輯：張良知）1131119