美航炸彈威脅證實虛驚 乘客：很害怕全機靜悄悄

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（中央社羅馬/華盛頓23日綜合外電報導）美國航空公司（American Airlines）一架從美國紐約飛往印度新德里的班機，今天因一起後經判定為「不可信」的安全威脅半途轉降義大利羅馬，明天將啟程前往德里。

綜合路透社和法新社報導，美航發布聲明指出，「美航292航班因一起可能的安全因素而在紐約飛往德里途中轉降落馬」。

聲明指出，羅馬執法人員已進行檢查並放行飛機再度起飛。這架飛機將在羅馬過夜，待組員獲得法定休息時數後於24日再繼續前往德里。

追蹤航班的Flight Emergency在社群網站X貼文指出，美航這架航班是因為炸彈威脅而改降羅馬。

搭乘這架飛機的IT顧問庫瑪（Mahesh Kumar）表示，機師在降落前約3小時宣布，飛機將因為「安全因素」改降羅馬。

來自美國德州的庫瑪告訴法新社說，「每個人都很害怕，大家都不說話並依照指示行事」。

他說，組員「要求我們回座位坐好，不要起身走動，同時有戰鬥機在我們附近」。他還說，飛機一落地，義大利警察護送乘客到機場進行安檢。

消息人士指出，這架波音787-9夢幻客機（Boeing 787-9 Dreamliner）搭載約200名乘客和機組員，於格林威治時間16時20分左右降落羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）。

消息人士還說，飛機組員是在裏海上空時，接獲航空公司警告說有炸彈威脅。

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一名匿名美航工作人員指出，這架班機是依印度方面的規範而降落羅馬。

這名人員說：「潛在的（安全）問題確定為不可信，但根據德里機場協議，在降落之前需要進行檢查」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140224