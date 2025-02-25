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台灣教廷攜手援助巴勒斯坦弱勢兒童 展現人道關懷

2025/2/25 10:34（2/25 10:46 更新）
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台灣與梵蒂岡攜手捐贈資源給耶路撒冷「柱石聖母學校」，協助巴勒斯坦弱勢兒童。駐以色列代表李雅萍（中）24日與教廷駐耶路撒冷代表團出席援贈儀式。（駐以色列代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 114年2月25日
台灣與梵蒂岡攜手捐贈資源給耶路撒冷「柱石聖母學校」，協助巴勒斯坦弱勢兒童。駐以色列代表李雅萍（中）24日與教廷駐耶路撒冷代表團出席援贈儀式。（駐以色列代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 114年2月25日
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（中央社記者賴素芬特拉維夫25日專電）台灣與梵蒂岡合作人道援助，攜手捐贈資源給耶路撒冷「柱石聖母學校」，協助巴勒斯坦弱勢兒童，展現台灣無國界愛心及對弱勢群體的關懷，並彰顯台灣與教廷的深厚邦誼與共享價值。

台灣與梵蒂岡邦誼歷久彌堅，經常攜手合作人道援助工作。駐以色列代表李雅萍24日與教廷駐耶路撒冷代表團出席耶路撒冷「柱石聖母學校」（Colegio Español Ntra. Sra. del Pilar）援贈儀式，與教廷駐以色列大使易福霖總主教（Archbishop Adolfo Tito Yllana）共同捐贈協助巴勒斯坦弱勢兒童，校方 Hedwig Ntutu修女等人代表受贈，彰顯台灣與教廷愛心無國界的共享價值。

李雅萍表示，在外交部、台灣駐教廷大使館李世明大使與教廷愛德服務部（Dicastery for the Service of Charity）部長約斯基樞機主教（Cardinal Konrad Krajewski）共同倡議支持下，促成此次捐贈。李雅萍強調，台灣政府以實際行動協助各地弱勢群體，展現台灣人道關懷精神，也再次彰顯台灣與教廷間深厚邦誼，以及彼此共享的人道關懷價值與理念。

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易福霖總主教表示，感謝台灣的善心捐款，過去派駐台灣時也親身深刻感受台灣的民主與自由，以及台灣人民的友好與熱情，此次善款是來自台灣的禮物，展現台灣人道關懷精神無遠弗屆，並強調台灣的善舉對於協助貧困兒童的學校教育至關重要。

耶路撒冷「柱石聖母學校」於1923年成立，位於耶路撒冷舊城基督教區，旨在協助貧困兒童，提供其語言、宗教及基本教育課程。該校目前共接收165名巴勒斯坦弱勢兒童，並由「加爾瓦略山傳教修女會」（Misioneras Hijas del Calvario）負責管理，該修道會以教育及慈善服務為使命，並在不同國家推動福音及教育相關工作。（編輯：田瑞華）1140225

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