韓國高速公路工地橋樑坍塌活埋10工人 3死7重傷

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）韓國首爾世宗高速公路位於忠清南道天安市的安山至龍仁路段, 正在施工中的橋樑今早發生坍塌事故，目前確認橋下10名工人遭掩埋，其中3人死亡、7人重傷。

事故發生在首爾當地時間上午9時49分左右，首爾世宗高速公路安山至龍仁路段施工現場橋墩上的4到5片面板脫落墜下，當時正在橋墩下工作的10名工人被壓住，3人死亡，7人重傷。

韓國消防當局在事故發生後啟動國家消防動員令，派出92台救災裝備及172人前往搜救，確認是否還有其他人被壓在掉落橋面下方。

韓聯社報導，事發當時現場正在使用起重機吊起面板進行連結作業，面板在中途掉落釀禍。橋面高度依區段不同而有差異，最高可達52公尺，掉落區段長度約210公尺。

首爾世宗高速公路全長134公里，其中長約72公里的首都圈路段已在今年元旦開通，剩餘非首都圈路段預計在2026年底完工。

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事故路段工程是由現代建設（Hyundai Engineering Co., Ltd.）承包，相關人士表示目前正在處理事發現場，並確認當時究竟有多少工人等狀況。

韓聯社引述鄰近商家說法表示，當時只聽到一聲像炸藥爆炸的巨響，出去查看發現橋樑支撐的兩端橋面同時坍塌，「這個施工現場平常不會發出那麼大的聲響，想說發生什麼事了，結果發現橋塌了」。（編輯：周永捷）1140225