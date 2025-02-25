彭博：蘋果與印尼達成共識 將解除iPhone 16銷售禁令

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（中央社雅加達25日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）今天引述消息人士說法報導，印尼當局和蘋果公司（Apple）已就解除iPhone 16系列銷售禁令達成共識，雙方最快可能在本週簽署協議。

路透社報導，由於蘋果未能符合在印尼國內銷售的智慧型手機須包含至少35%當地製造零件的要求，印尼當局於去年10月宣布將禁止銷售iPhone 16。

在此之後，印尼投資與下游部長羅桑（Rosan Roeslani）宣布，蘋果計畫在印尼投資10億美元，以打造1座生產智慧型手機等產品零件的工廠。

據報導，除了上述建廠投資，蘋果也將致力訓練印尼當地人員投入產品研發。相關工作將透過現有「蘋果開發人員學院」（Apple Developer Academy）之外的計畫來付諸實行。

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然而，報導指出，蘋果暫無計劃立即開始在印尼生產iPhone。

蘋果和負責執行禁令的印尼工業部皆未回應路透與彭博的置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140225