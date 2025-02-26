俄駐馬賽領事館爆炸案 2名法國國科院職員承認犯案

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（中央社馬賽26日綜合外電報導）法國南部大港市馬賽的俄羅斯領事館24日遭人投擲爆裂物，法國檢方今天表示，2名法國國家科學研究中心（CNRS）的法籍男性職員已承認犯案，理由與俄烏戰爭有關。

法新社報導，俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略於24日屆滿3週年當天，俄國駐馬賽領事館的庭院遭人投入3個塑膠瓶裝著氮和其他化學物質混合做成的急造爆炸裝置（improvised explosive device），其中2個爆炸。

這起事件並未造成任何人受傷，也無通報財損。但俄羅斯稱這起事件是「恐怖主義攻擊」，法國政府也譴責「所有對外交館處的安全危害」。

馬賽檢方表示，2名男嫌的職業分別是工程師和化學家，他們被控「以對人構成危險的手段」損害財物，以及「未經許可製造爆裂物或能引起燃燒的裝置」。

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檢方還說，兩人「在俄羅斯與烏克蘭衝突的背景下替自身行為辯護」，他們明天將接受法官庭訊。

法國地方報紙「普羅旺斯報」（La Provence）報導，這2名男子分別是40多歲和50多歲，他們被認出24日當天在馬賽市政府前參加一場挺烏克蘭的示威。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140226