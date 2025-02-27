川普拒提供烏克蘭安全保障 稱應由歐洲承擔

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天拒絕提供烏克蘭安全保障，並稱烏克蘭的安全應由歐洲承擔。

法新社報導，川普在內閣會議上指出：「我不會提供太多的安全保障。我們將讓歐洲這樣做，因為...歐洲是他們的鄰居，但我們將確保一切順利。」

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此外，川普再次漠視烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的願望。他提及：「北約--你們可以別再提了。我認為這可能是整件事的起因。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，他已與美國初步達成礦物協議，但初步協議尚未包括安全保障，他希望本月28日造訪華府，與川普討論未來援助問題。（譯者：陳正健）1140227