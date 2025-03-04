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反制追加制裁 俄國無限期禁日本外務大臣入境

2025/3/4 15:07
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（中央社東京4日綜合外電報導）俄羅斯外交部3日宣布，無限期禁止日本外務省高層與企業界領袖等9名日本公民入境，其中包含日本外務大臣岩屋毅。這項措施是為了反制日本因俄羅斯侵略烏克蘭而制裁俄國。

「讀賣新聞」報導，制裁名單包括日本駐烏克蘭大使中込正志、前駐烏克蘭大使松田邦紀、國際協力機構（JICA）理事原昌平、國際協力機構烏克蘭事務所所長松永秀樹、日本IHI公司社長井手博、五十鈴汽車公司（Isuzu Motors）社長南真介等9人。

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日本政府認為有些產品有助於強化俄國產業，因此今年1月決定另外禁止335項產品出口到俄國，作為追加制裁措施，其中包含起重機等特殊車輛的引擎零件、小型機車等。共同社報導，岩屋毅今天在記者會上針對此事批評，「完全無法接受」。

俄羅斯外交部為了報復日本的制裁，先前已禁止日本前首相岸田文雄等日本政府相關人士、豐田汽車（Toyota）會長豐田章男等日本企業界領袖入境。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140304

岩屋毅
日戶籍國籍欄正名台灣 日華懇：攸關人權與尊嚴駐瑞典代表投書：對台威脅就是對全世界威脅
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