加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

泰國刺激觀光 擬放寬佛教節日特定地點可賣酒

2025/3/4 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國限酒令已實施53年，業者希望政府放寬限制以增加收入。泰國今年大力推動觀光，國家酒精政策委員會建議放寬5個主要佛教節日可以賣酒，但限制地點，提案將送交公共衛生部通過。

在泰國賣酒有時間限制，可以賣酒的時間是每天早上11時到下午2時，以及下午5時到午夜12時，遇上佛教節日則整天都不能賣酒。

這項限制令已有53年歷史，為了刺激觀光，相關業者曾多次向政府請願，希望放寬限制。總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今年2月中旬責成政府單位重新檢視相關規定，研究放寬限酒令後可能的優缺點。

泰媒報導指出，泰國副總理兼數位經濟和社會部部長巴瑟（Prasert Chantararuangthong）今天表示，國家酒精政策委員會（National Alcoholic Beverage Policy Committee）決定放寬5個主要佛教節日可以賣酒，但限制地點，可以販售的地點包括國際機場、娛樂場所、旅館、觀光景點等。

google news透過 Google News追蹤中央社

這5個主要的佛教節日包括萬佛節（Magha Puja）、衛塞節（Visakha Pucha）、三寶佛節（Asalha Puja）守夏節（the start of Buddhist Lent）和解夏節（the end of Buddhist Lent）。

這份提案需送交公共衛生部通過並送總理同意，最快今年5月的衛塞節前可以上路。（編輯：周永捷）1140304

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：