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越南紀念統一50周年 國家主席簽署特赦決定

2025/3/4 19:14（3/4 19:51 更新）
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越南4日宣布2025年的特赦決定，記者會由越南最高人民法院常務副院長阮智慧、公安部副部長黎文線、越南國家主席辦公室副主任范清河、外交部副部長杜雄越（左至右）共同主持。中央社記者陳家倫河內攝 114年3月4日
越南4日宣布2025年的特赦決定，記者會由越南最高人民法院常務副院長阮智慧、公安部副部長黎文線、越南國家主席辦公室副主任范清河、外交部副部長杜雄越（左至右）共同主持。中央社記者陳家倫河內攝 114年3月4日
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（中央社記者陳家倫河內4日專電）越南為了紀念國家統一50周年及越南社會主義共和國80周年國慶，今天宣布2025年的特赦決定。越南自2009年至今共進行10次特赦，讓近10萬名受刑人重返社會。

越南今天召開記者會，宣布2025年的特赦決定。越南國家主席辦公室副主任范清河（Pham Thanh Ha）、公安部副部長黎文線（Le Van Tuyen）、外交部副部長杜雄越（Do Hung Viet）、最高人民法院常務副院長阮智慧（Nguyen Tri Tue）共同主持會議。

范清河在記者會上表示，越南今年將舉行多項重大紀念活動，包括4月30日越南統一50周年與9月2日越南80周年國慶。國家主席梁強（Luong Cuong）應政府要求，簽署全國統一50周年的特赦決定。

范清河指出，越南自2009年至今在重大節日進行10次特赦，為近10萬名在監期間表現良好的受刑人提供重返社會的機會。大多數獲特赦者已回原居地安定生活，從事正當工作，再犯率極低。

他宣稱，特赦行動確保了政治、法律與外交需求，進一步彰顯越南黨和國家在促進與保障人權方面的一貫政策。充分體現越南黨和國家在所有政策中對人權保障與促進的優先考量。

黎文線回應媒體提問時表示，至2025年1月31日，正在公安部及各監所服刑的總人數為19萬7158人。根據國家主席梁強決定的特赦條件，中央特赦委員會已指示相關機構篩選，屆時將有具體獲赦人數。

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根據官方發布新聞稿，今年的特赦條件較往年寬鬆，其中包括先前囚犯須服完1/2刑期才符合特赦資格，今年下修為1/3。對於從無期徒刑減為有期徒刑者，去年規定至少須服刑15年才符合特赦資格，今年調整為14年。

不過，遭越南當局判處「叛國」、「間諜」、「推翻人民政府活動」、「破壞安全」、「針對人民政府的恐怖行動」等罪名者皆不能獲得特赦。此外，性侵兒童、販賣16歲以下人口、殺害兩人以上者等也不能獲赦。（編輯：韋樞）1140304

#公安部
#國慶
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