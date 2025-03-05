菲失聯戰機被發現墜毀深山 2駕駛員身亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲律賓一架FA-50戰機昨天凌晨在戰術夜間行動中失聯，軍方今天尋獲戰機殘骸，2名駕駛員均不幸身亡。

東民答那峨島軍區指揮部司令官柏根諦（Luis Rex Bergante）今天向媒體表示，軍方搜救人員於中午前在南部民答那峨島（Mindanao）波吉農省（Bukidnon）卡拉同干山（Mount Kalatungan）的叢林中，發現墜毀的戰機。

柏根諦說，2名駕駛員在戰機駕駛艙裡面，均已死亡，搜救人員正將其遺體運下山。

戰機墜毀地點已被封鎖，進行後續調查，調查期間，其餘FA-50戰機暫時停飛。菲律賓空軍表示，失事戰機的駕駛員有夜間飛行經驗。

菲律賓空軍多架FA-50戰機昨天深夜從中部宿霧的馬克坦島（Mactan）艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地起飛，飛往波吉農省支援正在清剿共產游擊隊的地面部隊，結果其中1架於凌晨失聯。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其餘FA-50戰機完成任務，飛回艾布恩空軍基地。

菲律賓空軍於2015至2017年期間，向韓國採購12架FA-50戰機，如今1架墜毀。今年1月，菲律賓國防部表示有意再向韓國添購12架，價格約6億8000萬美元（約新台幣225億元）。（編輯：張芷瑄）1140305