美國2月非法跨境移民人數減 降至數十年來最低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據美國媒體Axios取得的內部數據，2月非法跨越美國南部邊界的移民人數降至數十年來最低。

專家表示，在美國與墨西哥兩側的邊境政策推動下，跨境人數幾個月來都呈現下滑趨勢。但自從美國總統川普開始實施並宣傳全面打擊移民措施以來，這個數字開始驟降。

川普樂見跨境移民人數下滑，他1日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「對我們國家的入侵已經結束。」

華府智庫移民政策研究所（Migration Policy Institute）密切追蹤邊境數據的帕策爾-卡瓦諾（Colleen Putzel-Kavanaugh）表示，跨境移民人數下滑的時間點，與川普的政策和言論出現重大變化，以及在他重返白宮前數個月開始出現的趨勢重疊。

根據Axios取得的數據，美國邊境巡邏隊（Border Patrol）記錄到2月約有8300名非法跨越入境口岸的移民被捕。

美國海關與邊境保護局（CBP）的統計顯示，邊境巡邏隊1月記錄到2萬9100起遭遇事件，比前一個月的約4萬7300起少。2月的人數創下2000年財年以來最低紀錄。2000財年是能公開取得每月數據最早的一年。2023年2月與2024年2月的遭遇事件均超過13萬次。

非法穿越邊境的移民人數在2023年年底攀升，但在拜登政府實施新的限制措施以及墨西哥官員加強執法後，2024年開始呈現下滑趨勢。

帕策爾-卡瓦諾說，墨西哥的行動是引發下滑趨勢的「真正關鍵」原因，而「這一點常常被忽略」。

美國前總統拜登去年6月簽署行政命令，採取積極行動遏止跨越邊境移民人數攀升，在頻繁遭遇移民跨越邊界時期實施庇護限制。

帕策爾-卡瓦諾說，這導致抵達入境口岸的移民人數「大幅下滑」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

川普政府長期以來矢言將在上任首日開始打擊移民，對整個移民系統造成衝擊。官員關閉了幫助部分移民在邊境合法入境的應用程式（App）、使用軍機遣返移民，並大肆宣傳將即將實施的大規模驅逐計畫。

帕策爾-卡瓦諾說，目前還不清楚當前移民人數極低的趨勢是否將持續維持，並指出在「環境不斷變動」的情況下，邊境人數「容易出現變化」與波動。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140305