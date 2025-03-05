加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團明天南下影響至9日清晨 中部以北7日前多雨
首頁 / 國際

巴基斯坦西北部軍營自殺攻擊 至少18死數十傷

2025/3/5 19:12（3/5 19:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴基斯坦西北部一個軍營4日遭遇自殺式攻擊，安全人員5日在案發地附近站崗。（法新社）
巴基斯坦西北部一個軍營4日遭遇自殺式攻擊，安全人員5日在案發地附近站崗。（法新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社白夏瓦5日綜合外電報導）官員指出，巴基斯坦西北部一個軍營昨天遭遇自殺式攻擊，兩部載有爆烈物的汽車開進軍營後引爆，至少造成13位平民、5名士兵喪生、數十人受傷。

法新社報導，軍方今天更新傷亡統計時指出：「一陣密集交火，英勇抵抗的5位勇敢士兵在工作崗位上壯烈犧牲。」

正值伊斯蘭教齋戒月期間，民眾於昨天落日時分享用開齋飯之際，現場先是發生大規模爆炸，後來又爆發槍戰。

總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）對「於神聖齋戒月期間以無辜平民為目標、懦夫一般的恐怖分子」予以譴責。

聲明指出，4名自殺炸彈客在內的16名「恐怖分子」遭到擊斃，附近一間清真寺和住宅區嚴重受損。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這起攻擊發生在動盪開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的巴努（Bannu）。該省毗鄰曾經是好戰勢力溫床的前部落統治地區。

省政府官員可汗（Pakhtoon Yar Khan）告訴法新社：「恐怖分子從兩個不同方向進入巴努軍營（Bannu Cantt），激烈軍事行動持續數個小時到今天上午，所有攻擊者悉數遭到殲滅。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140305

延伸閱讀
巴基斯坦武裝分子攔查巴士 7名乘客遭槍擊遇害巴基斯坦西南邊境安全部隊遇襲 準軍事部隊18死美副國安顧問：巴基斯坦研發長程飛彈形成新興威脅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：