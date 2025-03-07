俄羅斯大規模攻擊能源設施 澤倫斯基再促空中停火
2025/3/7 21:25
（中央社基輔7日綜合外電報導）俄羅斯今天對烏克蘭能源設施發動「大規模」無人機和飛彈攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則再次呼籲雙方停止對關鍵基礎設施進行空襲。
法新社報導，隨著俄烏戰爭進入第4年，基輔、華府和莫斯科高呼停戰論調有增無減，澤倫斯基順勢呼籲停止空襲能源設施。
澤倫斯基表示，俄烏雙方都應該停止空中和海上攻擊，才是建立真正和平的第一步。
他在社群媒體發文寫道：「烏克蘭已經準備好走向和平，也是烏克蘭，從這場戰爭爆發的第一秒開始就想要和平。艱巨任務在於如何迫使俄羅斯停止戰爭。」
烏克蘭空軍指出，俄國至少發射58枚飛彈和近200架無人機，破壞烏克蘭各地能源設施，攻擊範圍從東部的哈爾科夫（Kharkiv）到西部的特諾皮爾（Ternopil）。
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緊急服務單位發布的照片顯示，消防員在哈爾科夫州滿是瓦礫的街道上救火。
但是克里姆林宮排除在烏克蘭暫時停火的可能，以此對澤倫斯基先前呼籲的停止空襲作出回應。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1140307
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