菲期中選舉 近8成選民挺捍衛南海主權候選人

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（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）菲律賓即將於5月舉行期中選舉，最新民調顯示，近8成菲律賓選民表示將投票給支持捍衛南海主權的候選人。

菲律賓將於5月12日舉行期中選舉，選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員。

民調機構「社會氣象站」（SWS）昨天公布的調查顯示，有78%受訪者將投票給相信菲律賓應捍衛南海主權的候選人，另22%受訪者表示將投票給不相信菲律賓應捍衛南海主權的候選人。

民調也顯示，有77%受訪者支持菲律賓應透過聯合巡邏、聯合航行、聯合軍事演習等作為，加強與其他國家之間的盟友關係；只有9%持反對態度，另14%無法決定。

這份調查是於2月15日至19日所作，由智庫Stratbase研究所委託執行，受訪者為1800名登記選民，誤差值為正負2.31%。

Stratbase研究所所長曼希特（Dindo Manhit）指出，菲律賓選民對主權守護者的壓倒性支持，凸顯出菲律賓應加強防衛姿態、捍衛國際法以及與盟友合作的迫切性，以嚇阻外在威脅。

曼希特說，民調結果傳達了明確訊息，那就是菲律賓將堅定捍衛合法權益，且必須深化與日本、美國等盟友的戰略合作。

菲律賓與中國在南海的主權爭議存在已久，雙方關係持續緊張。

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過去近1年來，雙方對抗勢態漸趨激烈，菲方多次指控中方衝撞、噴射水柱、發射照明彈，最近又稱中國海軍直升機危險靠近菲律賓公務飛機，引發相撞的風險；雙方官員也經常隔空互嗆。

守護主權是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）陣營的競選策略主軸。小馬可仕多次在造勢場合暗示反對派陣營的候選人「親中」，呼籲民眾投票給願意捍衛國家主權的候選人。（編輯：唐佩君）1140308