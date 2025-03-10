伊朗與俄中海軍加強合作 將在伊朗外海聯合演習

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（中央社德黑蘭9日綜合外電報導）伊朗媒體今天報導，伊朗、俄羅斯和中國海軍本週將在伊朗外海舉行聯合軍事演習，以尋求加強合作。

法新社報導，這3國近年來已在這個地區舉行過類似演習，他們的共同願望，就是對抗他們所謂的美國霸權。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）表示，演習「將於週二（11日）在查巴哈港（Chabahar Port）展開」，但沒有具體說明為期多久。

根據塔斯尼姆通訊社報導，「中國與俄羅斯海軍的軍艦、戰鬥與支援艦，以及伊朗海軍及伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）海軍的軍艦」預計將參與演習。

俄羅斯國防部在聲明中表示，太平洋艦隊（Pacific Fleet）的2艘護衛艦與一艘油輪將代表莫斯科參演。

聲明補充：「在印度洋北部的數天期間內，這些官兵將努力執行解放被俘船隻、海上搜索救援以及對海上與空中目標砲擊的任務。」

亞塞拜然、南非、阿曼、哈薩克、巴基斯坦、卡達、伊拉克、阿拉伯聯合大公國和斯里蘭卡將以觀察員身分出席。

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北京國防部在社群媒體微信表示，中國將部署「1艘驅逐艦和1艘補給艦」。

伊朗軍方2月時在同一個地區舉行演習，以「加強對抗任何威脅的防禦能力」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140310