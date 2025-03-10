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中國在南海危險行徑 英國外相拉米表示關切

2025/3/10 21:24
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國外交大臣拉米今天表示，英國相當關切中國在南海「危險且破壞穩定」的行徑。

路透社報導，拉米（David Lammy）在社群平台X發文表示：「我們相當關切中國在南海危險且破壞穩定的行徑。英國和全球經濟都仰賴這些貿易航線的安全和穩定。」

拉米還在貼文中附上一段影片。畫面可見拉米指出，中國的行徑讓「菲律賓首當其衝，菲律賓還屢次遭遇航行自由與國際法方面的挑戰。」

拉米發表上述評論前，曾於8日出訪菲國。當前南海緊張局勢升高，加上菲中衝突不斷，馬尼拉一直設法拓展與英國等多個國家的安全夥伴關係。

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拉米8日會晤菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo），雙方簽署提升防衛與海上合作的「菲律賓－英國聯合框架」（Philippines-UK Joint Framework），以深化防禦和海事上的雙邊合作。

在此之前，菲律賓和加拿大本月7日就「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）完成協商，預定年內正式簽署協定。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140310

拉米
英外交大臣拉米訪菲 同意深化防衛與安全合作日英首屆經濟2+2對話 確認推動自由貿易體制
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