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日本東北新幹線將恢復連結運行 脫鉤原因待查

2025/3/11 18:05（3/11 19:11 更新）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本東北新幹線一班連結不同車型的列車，本月稍早在行進間車廂脫鉤分離後，營運商JR東日本公司全面暫停列車連結運行。而JR東日本今天宣布，14日起將逐步恢復連結運行。

日本放送協會（NHK）報導，這次的脫鉤事件發生於本月6日，一班連結「隼號」（Hayabusa）與「小町號」（Komachi）的列車當天上午從東京站出發後，行經東京都內區間時，連接這兩種不同車型的連結部分脫鉤，使列車停在軌道上。

所幸這起事件無人受傷，但影響多條新幹線列車行駛與上萬名旅客。

連結「隼號」與「小町號」的下行列車從東京站出發後，會以連結狀態行駛至盛岡站。列車在盛岡站解除連結後，「隼號」會駛往新青森方向，而「小町號」則開往秋田方向。

JR東日本公司今天下午在東京都的總公司召開記者會時表示，調查發生問題的車輛過後，發現「小町號」一側的連結部分反覆脫落，當時的問題可能是電力異常導致連結部分脫鉤，會進一步調查原因。

而JR東日本公司目前的因應對策是以金屬零件固定，避免在電力異常時車廂脫鉤，明天將展開測試以驗證這項對策。

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JR東日本公司也計劃本月14日起逐步重啟連結運行，並在本月15日恢復如常運行。

關於這次問題，日本國家的運輸安全委員會除了聽取司機員與車掌的說法之外，也會確認車輛等狀況，釐清脫鉤原因。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140311

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