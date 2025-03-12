多巴胺促進劑恐致賭博及性成癮 英國病患控示警不足

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）多巴胺促進劑藥物可用於治療巴金森氏症、腿部躁動症等疾病；研究顯示可能引發的副作用包括衝動控制障礙。英國近日有數十名女性向媒體投訴，批評醫師及藥廠事先未充分告知，迫使她們承擔賭癮、消費或暴力衝動及性成癮導致的嚴重後果。

約20名女性告訴英國廣播公司（BBC），為治療腿部躁動症等疾病，她們服用醫師開立的多巴胺促進劑（dopamine agonists)藥物，副作用卻毀了她們的人生。英國有研究顯示，每20名成年人之中，即有1人可能出現腿部躁動症症狀，且特別容易發生於女性。

莎拉（Sarah）告訴BBC，她開始服用多巴胺促進劑藥物是在50多歲時。她說：「以前的我，就算是看見（好萊塢男星）布萊德彼特（Brad Pitt）裸體走進我房間，我也不會感興趣，但藥物讓我發狂，性成癮越來越極端。」

她說，她開始在網路販售使用過的內衣褲及性行為影片，並與陌生人打性愛電話。她也開始有購物衝動，因此負債約3萬英鎊（近新台幣130萬元）。為抑制各種衝動行為，她開始自行服用止痛藥、安眠藥，最終被送進勒戒中心，甚至失業。

蘇（Sue）則分享，她服用過兩種不同的多巴胺促進劑藥物，但醫師從未向她示警藥物可能引發的嚴重副作用，雖然她曾主動提到最近才出現的賭博衝動。蘇最終負債8萬英鎊。另一名與BBC分享自身經歷的女性則負債高達15萬英鎊。

恥辱、懊悔等感受在相關案例不罕見。劍橋大學（University of Cambridge）神經精神醫學教授馮恩（Valerie Voon）指出，考量社會觀感，許多病患不會向他人分享自己的異常行為，病患往往也不會懷疑異常行為可能與藥物有關。

因此，類似多巴胺促進劑藥物服用患者之間的盛行率究竟有多高，目前仍不明朗。

馮恩認為，國民保健署（NHS）等單位有必要特別明確警告並監測藥物可能導致的高風險性行為，因為相關行為可能對病患造成「毀滅性的」影響。

根據一份經BBC檢視的報告，英國大型藥廠葛蘭素史克（GSK）2003年即發現多巴胺促進劑藥物及異常（deviant）性行為之間的關聯。報告提到兩個男性案例，兩人都是為治療巴金森氏症服用相關藥物。

GSK曾在2011年遭4名巴金森氏症患者提出集體訴訟。他們除了提到藥物造成的賭癮與破碎的私人關係，並指控雖然早在2000年即有醫學研究證實多巴胺促進劑藥物與異常或衝動行為之間的關聯，GSK卻遲未在自家產品資料提出任何警告，直到2007年3月才改善。糾紛最後以雙方和解了結，GSK否認法律責任。

報導指出，不只在英國，其他國家也有類似的訴訟案例，且多與巴金森氏症有關。

另一方面，許多與BBC分享自身經歷的女性提到，長期服用相關藥物事實上讓她們的腿部躁動症狀加劇，雖然在部分案例，藥物起初緩解症狀的效果奇佳。一旦症狀加劇，藥物服用劑量即增加，進而導致更嚴重的衝動或異常行為。

GSK聲明，Ropinirole（羅匹尼羅）等多巴胺促進劑藥物已用於全球超過1700萬起治療，並已通過廣泛臨床試驗。相關藥物已獲證實有效，且具良好安全性。所有藥物皆具潛在副作用，處方資訊已有清楚說明。

GSK不是生產相關藥物的唯一廠商。

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受英國政府支持、提供醫療照護指引建議的公共機構「國家健康與照護卓越研究院」（NICE）資料顯示，約6%至17%服用多巴胺促進劑藥物的腿部躁動症患者會出現賭博、性衝動等異常行為。根據NHS的定義，若藥物引發的副作用可見於1%患者，即可列為「常見」副作用。

根據報導，除了藥廠更具體明確的副作用示警，醫師和公共衛生單位也有必要對藥物相關風險更警覺。（編輯：唐佩君）1140312