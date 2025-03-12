川普公布多名駐外大使名單 前駐泰大使任亞太助卿

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）美國總統川普今天公布多項駐外大使人事名單，並提名律師、前駐泰大使戴桑布雷（Michael George DeSombre）擔任美國東亞暨太平洋事務助理國務卿。

川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布多則貼文，宣布多位駐外大使提名人，並提名曾在川普第一任總統任期擔任駐泰國大使的戴桑布雷為國務院亞太助卿人選。

戴桑布雷目前在紐約律師事務所「蘇利文和克倫威爾」（Sullivan & Cromwell）擔任合夥人，主導亞洲相關併購及韓國、東南亞業務。根據該公司網站介紹，戴桑布雷中文流利，也具韓語能力。

川普表示，戴桑布雷是哈佛法學院畢業生，同時擁有史丹佛大學量化經濟學學士、東亞研究碩士學位，論文專攻中國核武戰略。

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另外，川普也提名企業家辛哈（Anji Sinha）擔任美國駐新加坡大使。他說，美國與新加坡的關係十分重要，相信辛哈一定會成為美國利益代言人，力行「美國優先」政策。

戴桑布雷、辛哈等人事案仍須聯邦參議院進行表決，獲過半參議員支持即通過。川普所屬的共和黨目前掌握參議院多數席次。（編輯：陳慧萍）1140312