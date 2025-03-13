因應中國軍艦日益進逼 澳洲加緊部署新型反艦飛彈

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（中央社香港13日綜合外電報導）中國強大艦隊上月駛抵澳洲外海進行實彈演習，這再次強烈提醒相關國家，北京的海軍實力不斷增長，澳洲為此正加緊部署新型長程反艦飛彈。

當時3艘中國軍艦包括衡陽號護衛艦、遵義號驅逐艦及微山湖號補給艦在澳洲和紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea）國際水域演習，其中遵義號驅逐艦發射實彈，中國軍艦還發布警報致使民航客機改道。

路透社報導，根據合約公告以及近期一系列官方演講和部長聲明，坎培拉當局為提升戰力，計劃為部隊配備反艦飛彈與先進的目標追蹤雷達，以防衛澳洲廣闊的海上通道。

澳洲政府表示，目前正評估兩款可由機動發射車發射的新型陸基先進反艦飛彈，預計將在年底前做成決定。

澳洲政府官員表示，競標選項之一是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）研發的下一代「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile），預估射程可高達1000公里，並且可從「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，簡稱海馬士）發射。

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澳洲國防部表示，澳洲已向美國採購42套「海馬士」多管火箭系統，預計將從2026至2027年間開始服役。

軍事專家告訴路透社，為因應中國軍事力量在澳洲周邊海域日益強勢的存在，澳洲當局布局的重要組成部分將是為澳洲軍隊配備新型飛彈，而這些飛彈也能在衝突爆發時，支援友軍捍衛亞太地區的戰略要島。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140313