英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 1年最高可領近億元

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（中央社紐約14日綜合外電報導）根據美國晶片大廠英特爾（Intel）今天向監管機關呈報的文件，新執行長陳立武每年可獲得100萬美元（約新台幣3300萬元）底薪及最高200萬美元（約新台幣6600萬元）現金獎金。

路透社報導，英特爾12日任命前董事陳立武出任執行長，期許這位半導體產業資深人士帶領公司由晶片設計大廠跨足成為1家成功的晶片製造公司。他將於18日上任。

美國財經媒體CNBC報導，除了上述酬勞，陳立武還有機會在5年期間內獲得價值1440萬美元（約新台幣4億7000萬元）的英特爾股票作為長期股權獎勵，及價值1700萬美元（約新台幣5億6000萬元）的英特爾股票作為績效獎勵，但前提是未來3年英特爾股價上漲。而若英特爾股價表現優於大盤，陳立武還可獲得更多股票獎勵。

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此外，陳立武將獲得價值960萬美元（約新台幣3億1600萬元）的認股權方案，以及價值2500萬美元（約新台幣8億2300萬元）的新進人員認股權獎勵。

換句話說，陳立武加入英特爾擔任執行長除了每年可獲得底薪、獎金和法律費用外，他的報酬還包括總計價值約6600萬美元（約新台幣21億7000萬元）的長期股權獎勵和認股權，且依呈報文件，若英特爾發生經營權變更，陳立武還能要求加快發放股票報酬。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1140315