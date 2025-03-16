緊張局勢籠罩 加拿大國防部：審查美製戰機採購計畫

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（中央社蒙特婁15日綜合外電報導）加拿大國防部發言人今天告訴法新社，由於與美國川普政府關係緊張，加國正重新評估大規模採購美國製造F-35戰機的計畫。

本月14日，葡萄牙宣布重新考慮採購美國F-35戰機的可能性，並可能以歐洲製戰機取代老舊的美製F-16戰機。國際社會也對川普發動關稅戰及其對大西洋盟友的支持動搖感到不滿。

川普本月對所有加拿大輸美產品徵收25%關稅，之後又同意暫停對北美貿易協定涵蓋的加國出口產品徵收關稅，此舉讓加國感到不安。他還多次喊話稱加拿大將成為美國第51州，這也激怒了加拿大人。

加國國防部發言人卡薩諾韋（Laurent de Casanove）透過電子郵件表示，新任總理卡尼（Mark Carney）14日宣誓就職後採取的首波行動之一，就是要求國防部「確認目前的F-35採購合約是否是國家最好的投資，以及是否有其他選擇，可以更好地滿足國家需求」。

2023年1月，加國政府與美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）簽署合約，以購買88架F-35戰機，總價高達190億加幣。

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加國已支付首批16架戰機的費用，這些戰機預計於明年初交付。

聲明指出，上述軍購交易並未取消，但「考慮到不斷變化的環境，我們需要做好充分準備，確保當前形式的合約符合加拿大人民和武裝部隊的最佳利益」。（譯者：施施）1140316