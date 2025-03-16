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古巴連2天大停電 數百萬人無電可用

2025/3/16 14:17（3/16 14:24 更新）
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古巴14日大停電讓首都哈瓦那陷入黑暗，街頭只見零落車燈。（路透社）
古巴14日大停電讓首都哈瓦那陷入黑暗，街頭只見零落車燈。（路透社）
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（中央社哈瓦那15日綜合外電報導）古巴首都哈瓦那今天連續第2晚陷入黑暗，恢復供電的工作斷斷續續進行，進展緩慢，至今全島仍有數百萬人無電可用。

路透社報導，官員表示，哈瓦那一座變電所的輸電線路短路後，古巴電網昨晚崩潰，引發連鎖反應，導致全島發電完全停擺。

電網營運商目前的重點是確保醫院、供水和食品生產中心等重要服務的電力供應。

但到今天傍晚，古巴兩個最大發電廠，包括奧爾根省（Holguin）費爾頓（Felton）發電廠和馬坦薩斯省（Matanzas）安東尼吉特拉斯發電廠（Antonio Guiteras）都還沒有發電，導致島上大部分家庭陷入黑暗。

古巴最高電力官員格拉（Lazaro Guerra）在晚間新聞廣播中表示，他希望兩座發電廠能在夜間上線，但示警復電工作必須緩慢進行，以免電網再度停擺。

電網營運商原定今天白天恢復西部哈瓦那和東部聖地亞哥（Santiago de Cuba）電力，但未能成功，現在被迫重新開始。

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古巴脆弱的發電系統原本就因燃料短缺、天災和經濟危機而備受壓力，去年年底才連環發生全國停電事件，當時已近乎一團混亂，如今全島電網再次崩潰。

哈瓦那以外的大多數古巴人已經連續數月生活在輪流停電的狀態中，最近幾週每天停電時間達到20小時。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140316

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