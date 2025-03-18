歐盟外交首長赴英 討論加強對俄施壓

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯，18日將在倫敦與英國外交大臣拉米及國防大臣希利會談，重點議題包括加強對俄羅斯施壓、應對來自俄羅斯的網路攻擊等混合威脅，以及確保烏克蘭取得公正、長久的和平。

此外，卡拉斯（Kaja Kallas）將與英方討論提高歐洲整體防衛支出、以及強化北大西洋公約組織（NATO）歐洲地區軍事準備的各項措施。

英國外交部表示，拉米（David Lammy）和希利（John Healey）將與卡拉斯協調援烏作為，並討論如何增進對俄羅斯的經濟施壓、確保俄羅斯為烏克蘭承受的損害付出代價。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，英國與歐盟隨後分別透過不同計畫與組織結構，合力協助烏克蘭在英國和歐盟境內培訓武裝部隊成員，迄今總計超過12萬人完訓。

英國外交部指出，在英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將主持下，統籌指揮英國烏軍訓練計畫Operation INTERFLEX的軍官及歐盟烏克蘭軍事支援聯絡官，擬為卡拉斯簡報計畫執行情況。各方將討論如何在既有良好基礎上，進一步強化對烏軍的培訓支援。

另一方面，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天晚間在倫敦唐寧街首相官邸與加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）會晤。卡尼曾任加拿大和英國中央銀行總裁，也是英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）歷來首位非英國籍總裁（他後來在總裁任內取得英國籍）。

首相府一名發言人表示，施凱爾和卡尼均同意英加關係以共享歷史與價值觀為基礎；兩國都是大英國協成員，也都以英國君主為國家元首。

卡尼14日上任，施凱爾則於15日主持國際援烏「志願者聯盟」（coalition of the willing）視訊峰會。卡尼今天說，15日的視訊峰會是他上任後參加的第一場國際活動，他備感榮幸。

卡尼上任後第一個海外出訪行程就是接連訪問法、英這2個與加拿大立國史息息相關的國家，而英、法也是「志願者聯盟」主導國，正推動各國藉由派兵或者提供軍備、後勤及其他支援，協助維持俄烏停火、促進可持久的和平。甫卸任的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾表態不排除派兵赴烏。

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同時，加拿大面臨美國總統川普（Donald Trump）數次揚言要將加拿大納為美國第51州。施凱爾今天與卡尼會晤時，特別提到英加是最密切的「主權獨立」盟友。

晚間與施凱爾會晤前，卡尼下午在白金漢宮覲見英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（編輯：張芷瑄）1140318