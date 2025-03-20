綠色和平組織遭油管商提告 判賠218億元

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國北達科他州陪審團今天下令綠色和平組織（Greenpeace）支付高達新台幣218億元的賠償金，這起備受關注的訴訟是由美國一家油管商提起，引發外界對言論自由的高度關切。

法新社報導，這項判決對於倡導環保的綠色和平組織是一項重大法律打擊；油管商「能源運輸」（Energy Transfer）指控綠色和平組織在近10年前備受爭議的達科他輸油管（Dakota Access Pipeline）建設期間，策劃暴力行動並誹謗公司。

能源運輸否認有任何壓制言論的意圖，還說樂見這項判決。陪審團裁定綠色和平組織的3個實體必須賠償逾6.6億美元（約新台幣218億元），罪名包括非法侵入、滋事騷擾、共謀與剝奪財產使用權。

能源運輸表示：「我們要感謝法官和陪審團，為此次審判投入了大量時間與精力。」

「我們雖然很高興綠色和平組織將為他們的行徑負責，但這實際上是曼丹（Mandan）與整個北達科他州人民的勝利，他們每天都得忍受綠色和平組織資助與培訓的抗議人士帶來的騷擾與破壞。」

綠色和平組織矢言要對判決結果提出上訴，並持續為環保發聲。

國際綠色和平（Greenpeace International）正在荷蘭對能源運輸提起反訴，指控這家公司利用騷擾性訴訟壓制不同意見，庭訊定於7月2日舉行。

北達科他州案的核心是達科他輸油管的興建。2016年至2017年，北達科塔州「立石蘇族部落」（Standing Rock Sioux Tribe）領導美國史上最大規模的反化石燃料抗議活動之一，盼能阻止計畫進行。

示威活動導致數以百計人被捕與受傷，並引起聯合國注意，聯合國對原住民主權恐遭侵害表示擔憂。

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在長達數年的法律攻防中，能源運輸執行長華倫（Kelcy Warren）公開自己興訟動機；這位億萬富豪同時也是美國總統川普的主要贊助者。

華倫受訪時表示，他控告綠色和平組織的「主要目的」不只是為獲得金錢賠償，同時也在「傳達訊息」。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140320