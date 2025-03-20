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俄軍機10天8度闖韓國防空識別區 首爾召見武官抗議

2025/3/20 19:03（3/20 19:42 更新）
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俄羅斯軍機今天並未事先告知即闖入韓國防空識別區，這是俄國軍機10天內的第8次，韓國國防部召見俄國駐韓武官以示抗議。圖韓國總統府青瓦台。（中央社檔案照片）
俄羅斯軍機今天並未事先告知即闖入韓國防空識別區，這是俄國軍機10天內的第8次，韓國國防部召見俄國駐韓武官以示抗議。圖韓國總統府青瓦台。（中央社檔案照片）
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（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國國防部表示，俄羅斯軍機今天在未事先通知下，闖入韓國防空識別區（KADIZ）。這是俄國軍機在10天內第8次飛進KADIZ，韓國國防部召見俄國駐韓武官以示抗議。

綜合路透社與韓聯社報導，根據韓國國防部，3月11日至今有多架俄羅斯軍機8度飛入KADIZ。莫斯科當局則不承認KADIZ。

韓國國防部指出，已召見俄羅斯駐首爾大使館武官馬欽柯（Nikolai Marchenko）表達抗議，並敦促俄方採取措施防止此事再發生。

多架俄國軍機今天上午飛入韓國東部海域上空的KADIZ，一度距離韓國領空僅20公里，且未立刻回應韓方的聯絡。韓國軍方則派戰機緊急升空因應。

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防空識別區是一國出於防空需要而劃設的空域，目的在於讓軍方提早發現、識別及攔截外國飛行器。防空識別區並非領空，但依照國際慣例，軍機飛入別國防空識別區前應事先通報。

根據韓國合同參謀本部，多架俄羅斯軍機本月15日也曾擅入KADIZ，當時俄方稱軍機是在進行訓練，無侵犯意圖。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1140320

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