加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美韓軍演剛落幕 金正恩督導北韓防空飛彈試射

2025/3/21 09:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾21日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩昨天親自督導北韓最新型防空飛彈系統的試射。

綜合路透社與法新社報導，北韓中央通信社指出，這次防空飛彈試射證明了這套系統的「戰鬥快速反應能力」。南韓與美國為期11天的年度大型「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演昨天才剛落幕。

北韓中央通信社寫道，金正恩對這套防空系統表示讚賞，並稱北韓軍隊將「配備另一種具有優異戰鬥性能的重要防禦武器系統」。

報導中並未具體說明測試地點。

首爾方面本月10日表示，在南韓與美軍展開聯合演習後，北韓發射「多枚不明彈道飛彈」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北韓國防部一名發言人昨天發表另一份聲明，譴責美韓這次軍演「只不過是侵略戰爭的一次預演」。

根據北韓中央通信社報導，北韓飛彈管理局（Missile Administration）進行這次防空飛彈試驗，是為了檢驗已開始生產的系統性能。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1140321

#金正恩
#南韓
#首爾
#北韓
#北韓中央通信社
金正恩
川普重申北韓為核子強權 稱與金正恩關係仍然良好北韓首公開自造核潛艦 若為真加劇對南韓美國威脅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：