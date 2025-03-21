英媒：歐洲大國制訂5至10年計畫取代美國在北約地位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）「金融時報」報導，歐洲軍事大國正草擬計畫，準備在歐洲防務方面承擔更多責任，減少對美國的依賴，其中包括向川普政府提出一項計畫，在未來5至10年內有序地進行防務轉移。

根據「金融時報」（Financial Times），參與非正式討論的國家包括英國、法國、德國和北歐國家等。

北大西洋公約組織（NATO）已保護歐洲近80年，但美國總統川普再三揚言削弱或退出這個跨大西洋聯盟，令盟國憂心忡忡，相關討論企圖避免美國單方面退出北約組織而引發混亂。

4名知情歐洲官員說，英國、法國、德國和北歐國家都參與這些非正式但有組織的討論，目的是擬定計畫，將財務和軍事負擔轉由歐洲各國承擔，並在今年6月於海牙召開北約年度領袖峰會前向美國提出計畫。

提案將包括堅定承諾逐漸增加歐洲防衛支出、打造軍事能力，希望說服川普同意逐步移交防務責任，讓美國更專注於亞洲事務上。

美國的防衛支出比所有其他北約盟國合計都多，對歐洲安全至關重要。

除了核嚇阻力之外，美國也提供歐陸國家沒有的軍事能力，並在歐洲部署空軍、海軍和地面部隊，總兵力達8萬人。美國的核嚇阻力致力保衛歐洲，並有數個歐洲國家的空軍攜帶美國的核武器。

自川普去年11月再度當選總統以來，德國、法國和英國等國已開始提高防衛支出或加速原本增加預算的計畫，歐盟也提出倡議，希望成員國加速擴大軍事投資。

根據這4名知情歐洲官員，可能要花5年至10年提高支出，才能將歐洲實力提升到足以取代美國多數能力的程度，還不包括美國的核嚇阻力。

其中1名官員說：「增加國防支出是我們唯一的選擇：分攤重擔和改變對美國的依賴…我們正開始磋商，但這項任務很龐大，許多人因為規模太大而不知所措。」

即便美國外交官向歐洲保證川普仍致力遵守北約成員國規定和公約第5條共同防禦條款，許多歐洲國家政府仍擔心白宮可能決定迅速縮減軍隊或設備部署規模，或不再承擔共有的北約任務。

這些官員說，有些歐洲國家不願參與轉移重擔的討論，擔心這反而會鼓勵美國加快行動；他們認為，儘管大放厥詞，川普仍無意大幅改變美國在歐洲的部署。也有一些人質疑，鑑於其不可預測性，川普政府是否會同意一個有組織的軍事調整計畫。

透過 Google News 追蹤中央社

被問到歐洲在北約內部成為支柱有何意義、是否可能成功時，其中一名西方國家官員說：「這已經在我們眼前發生：英國和法國在沒有美國人的情況下主動行動（為烏克蘭建立一支威懾部隊）。」

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）國際安全事務高級研究員麥斯默（Marion Messmer）說：「就算沒有美國，北約也能為歐洲提供一個安全合作架構。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140321