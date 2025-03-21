傳法國科學家對川普發表仇恨言論 被美拒絕入境

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）一名法國太空科學家本月試圖入境美國時遭拒，法國對此表示關切。有消息人士稱美國邊境官員檢查他的手機後，指控他對美國總統川普及其政策發表仇恨言論，隨後將他遣送出境。

法國高等教育及科研部長巴提斯特（Philippe Baptiste）告訴法新社：「我憂心地知悉，一名法國研究人員前往參加在休士頓附近舉行的會議時，被禁止進入美國領土，之後遭驅逐出境。」

巴提斯特指出，美國當局之所以這麼做，是因「這名研究人員的手機裡有他與同事、朋友的對話紀錄，而他在對話中就川普（Donald Trump）政府的研究相關政策發表了政治意見」。

自川普今年1月重返白宮以來，其政府削減聯邦資助的研究經費，並試圖解雇數以百計從事健康與氣候研究的聯邦雇員。

一名外交部門消息人士透露，一位太空科學家3月9日在美國邊境被攔下，邊境官員在「隨機」安全檢查中，仔細搜索了他的工作筆電和手機裡的內容。

根據這名消息人士，邊境官員發現的訊息是關於科學家在美國新政府下的待遇，訊息內容「顯露對川普的仇恨，可被視為恐怖主義」。據稱美方人員沒收了他的設備，並在3月10日將他遣返回歐洲。

然而，美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）今天發布聲明表示，「任何聲稱他是因政治觀點而被驅逐的說法，顯然都是不實言論」。

麥勞夫林說：「這位法國研究人員的電子設備擁有來自洛薩拉摩斯國家實驗所（LANL）的機密資訊，此舉違反保密協議。他承認未經允許取得這些資訊，且試圖隱瞞此事。」

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路透社報導，美國海關與邊境保護局（CBP）發言人貝克漢（Hilton Beckham）指出，基於隱私權規範，他們無法談論特定個案，但所有入境者都會根據個別狀況接受檢查。

貝克漢透過聲明提到：「如果某人的電子設備在檢查過程中被發現含有可疑內容，可能需要進行進一步分析。宣稱這類決定具有政治動機的說法毫無根據。」（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140321