烏克蘭稱與美討論停火富有成效 俄羅斯接力與美會晤

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（中央社利雅德23日綜合外電報導）美國和烏克蘭官員今晚在沙烏地阿拉伯結束「富有成效且重點明確」的會談，討論如何緩和俄烏戰爭。俄羅斯代表團預計明天與美方單獨進行會談。

法新社和路透社報導，美國總統川普正推動迅速結束這場已持續3年的戰爭，並希望在利雅德舉行的會談能為突破僵局鋪路，但克里姆林宮警告，未來的「談判將充滿困難」。

一名消息人士表示，美方代表團由白宮國家安全會議（National Security Council）的高級主任匹克（Andrew Peek）和國務院高級官員安東（Michael Anton）領導。

儘管交戰雙方各自提出不同的臨時停火方案，攻擊仍持續不減。原本計劃同時進行，讓美國在代表團間來回進行穿梭外交的技術層級停戰談判，如今改為依序分開舉行。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，由他領導的烏克蘭代表團與美方的會議於今天深夜結束。

烏梅洛夫在社群媒體上表示：「討論富有成效且重點明確，我們討論了包括能源在內的關鍵議題。」他補充說，烏克蘭正在努力實現「公正且持久的和平」的目標。

烏梅洛夫先前曾表示，將把保護能源設施和關鍵基礎設施的提案列入議程。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間演說中表示：「俄羅斯是唯一拖延這場戰爭的國家。」

他說：「無論我們與夥伴討論什麼，我們都需要向（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）施壓，讓他下達真正的命令停止攻擊：是他引發了這場戰爭，就應該由他來結束。」

白宮表示，達成黑海的海上停火協議，促進航運的自由流通是這次會談的目標。

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團已經在利雅德的同一設施內集結。

他表示，除了黑海停火外，代表團還將討論兩國之間的「控制線」，這涉及「核查措施、維和、凍結這些控制線的位置」等細節。他還說，會談中將討論「建立信任的措施」，包括歸還俄羅斯帶走的烏克蘭兒童。

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俄方將由前外交官、現任聯邦院（Federation Council）外交事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin），以及聯邦安全局（Federal Security Service）局長顧問貝塞達（Sergei Beseda）作為代表。

俄羅斯官媒報導，美國與俄羅斯原定明天舉行會談，莫斯科的代表團今天已抵達利雅德。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140324