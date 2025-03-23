彭博：美國盼4/20復活節前達成俄烏和平協議

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，在俄羅斯加強攻擊烏克蘭城市、並且釋出不急著達成協議的訊號之際，美國仍希望在未來幾週內達成促使俄烏廣泛停火的協議。

根據多位不具名的知情人士，白宮打算在4月20日復活節（Easter）前達成俄烏停戰協議。但白宮也承認時間表可能會推遲，因為俄烏雙方立場差異甚大。對於西方及東正教教會而言，今年復活節都落在4月20日。

美國總統川普（Donald Trump）自上台前就誓言要迅速結束已持續3年的俄烏戰爭，但迄今進展有限。美國官員未來幾天將在沙烏地阿拉伯分別會見俄、烏代表。

俄羅斯迄今對任何協議都提出最大化的要求，包括要求停止提供烏克蘭武器，但烏克蘭及其盟友都已拒絕這項要求。

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上述知情人士指稱，白宮迄今尚未同意任何限制措施。

白宮本月稍早曾一度停止對烏克蘭的軍援，以向烏方施壓。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140323