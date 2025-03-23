川普與俄烏領袖通話促停火 稱成果在可控範圍內

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，阻止俄烏戰爭進一步升溫的成果「某種程度在可控範圍內」，他進行「理性的討論」，並與俄烏兩國領袖保持良好關係，是終戰談判的關鍵所在。

路透社報導，川普（Donald Trump）今天在空軍一號（Air Force One）上接受運動暨政治評論網站Outkick創辦人崔維斯（Clay Travis）訪問時說，他進行「理性的討論」，並與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）保持良好關係，這是終結俄烏戰爭談判的關鍵所在。

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川普最近分別與蒲亭和澤倫斯基通話，目標是終止俄國2022年全面入侵烏克蘭引發的戰爭。

這些對談未達成川普確保俄烏全面停火30天的目標，但促成蒲亭同意停止攻擊烏克蘭能源設施30天，澤倫斯基指出，他也接受暫時對能源設施停火。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140323