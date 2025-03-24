復活節滾彩蛋活動公開拉贊助 美國白宮做法惹議

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國白宮正透過外部活動企劃公司哈賓格（Harbinger），為今年的復活節「滾彩蛋」活動尋求企業贊助。此舉引發倫理專家的高度關注，也令來自不同政黨的前白宮官員大為震驚。

根據美國有線電視新聞網（CNN）所取得、提供給潛在贊助商的1份9頁長文件，活動贊助金額從7萬5000美元至20萬美元不等，並承諾提供商標和品牌曝光機會。

上述文件指出，哈賓格公司募得的款項將全數捐贈給非營利組織「白宮歷史協會」（White House Historical Association）。

復活節滾彩蛋（Easter Egg Roll）活動始於1878年、前總統海斯（Rutherford B. Hayes）任內，長期以來皆由私人贊助，並未動用納稅人的錢。往年的贊助商主要是美國雞蛋協會（American Egg Board），他們會為這場活動提供數以萬計顆雞蛋。

然而，這次尋求贊助的行為將創下在白宮允許企業品牌曝光的先例，此舉也違反長期以來禁止利用公務謀取私利的規定。

根據提供給贊助商的文件，「復活節滾彩蛋活動的贊助商可透過提供財務支援、活動和贈品來強化活動效果，同時可獲得寶貴的品牌曝光和全國知名度。」

白宮提供給潛在贊助商的服務包括「重要區域與元素命名權」、「會場立牌展示贊助商商標」、「訂製帶有品牌名稱的籃子、點心飲料或紀念品」、「官方活動訊息和社群媒體貼文曝光」、「在印刷或數位活動資料中列名致謝」等。

此外，贊助商還能獲得「美國第一夫人在白宮內舉辦的邀請制早午餐活動」參加資格，以及私人白宮導覽服務。

曾在前總統小布希（George W. Bush）執政時期任職白宮法律顧問辦公室（White House Counsel'sOffice）的潘特（Richard Painter）讀完這份文件後告訴CNN，「這份文件不可能通過白宮法律顧問辦公室的審核」。

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潘特表示：「在我們那個年代，這份提案30秒之內就會被否決。我們不是在經營1座足球場，要讓企業標誌隨處可見，藉此營利。」

華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington，CREW）首席顧問兼執行董事薛曼（Donald Sherman）也告訴CNN：「我知道復活節滾彩蛋活動會有贊助商，但我從未見過這種直接招攬並利用白宮名義批准提供企業贊助的做法。」（譯者：王嘉語/核稿：施施）1140324