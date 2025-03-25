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泰國總理貝東塔遭質疑施政不力 3/26不信任案投票

2025/3/25 19:25（3/25 20:11 更新）
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泰國國會眾議院24日和25日進行不信任案辯論，這是總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上任半年多來首次面對不信任案，圖為貝東塔24日在國會內面對議員質詢。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年3月25日
泰國國會眾議院24日和25日進行不信任案辯論，這是總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上任半年多來首次面對不信任案，圖為貝東塔24日在國會內面對議員質詢。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年3月25日
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（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）泰國國會眾議院進行不信任案辯論，這是總理貝東塔上任半年多來首次面對不信任案。在野黨議員輪番質詢貝東塔，質疑施政能力和家族的影響。不信任案投票將在明天登場。

泰國以人民黨（People's Party）為首的在野聯盟對執政黨為泰黨（Pheu Thai）主席、總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的內閣發起不信任案，國會眾議院昨天和今天進行不信任案辯論，預計明天不信任案投票。

這是貝東塔自去年9月上任以來首次面臨不信任案，人民黨表示，辯論時著重在貝東塔缺乏領導力，以及內閣受到貝東塔父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的影響。

貝東塔連續2天面對在野黨議員的質詢，人民黨眾議員維洛（Wiroj Lakkhanaadisorn）質疑貝東塔欠稅2億多泰銖，且沒有誠實申報財產。貝東塔回應表示，她一切依法向國家反貪污委員會（National Anti-Corruption Commission）申報財產，也依法繳稅。

人民黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）質詢時指出，貝東塔執政只圖利自己家族和朋友，執政後背棄選舉時支持民主陣營的承諾，轉而支持非民主陣營，而且讓家族領導國家。

納塔彭指出，為泰黨執政後，修改軍政府遺留下來的憲法進度緩慢，傷害民主進程；為泰黨政府提出的電子錢包政策也沒有如預期中刺激經濟，政府宣稱去年經濟成長率可以達5%，結果只有2.5%。

曾經和為泰黨同在執政聯盟但後來遭踢出的公民力量黨（Palang Pracharath），也加入質詢貝東塔的行列。

公民力量黨黨主席普拉威（Prawit Wongsuwan）質疑貝東塔的執政能力，指出貝東塔在安全事務上完全外行，且拯救經濟的政策錯誤，賭場合法化的政策將會讓泰國社會秩序混亂且成為洗錢的地方。他也質疑貝東塔讓戴克辛介入為泰黨的執政。

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眾議院經過2天辯論後，將在明天投票。由於執政聯盟內的國會第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）近來頻頻傳出和為泰黨在多項議題上不合，外界多認為不信任案考驗執政聯盟的向心力，黨主席阿努廷（Anutin Charnvirakul）近日則不斷強調，泰自豪黨在不信任案中一定會支持貝東塔。

泰國眾議院目前有495名議員，如果不信任案投票過半，貝東塔就面臨下台命運，如果沒有過半，貝東塔繼續留任。目前以為泰黨為首的執政聯盟共有322人，貝東塔在明天的不信任案投票中預計可以順利過關。（編輯：唐聲揚）1140325

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