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泰國執政聯盟壓倒性優勢 總理貝東塔挺過不信任投票

2025/3/26 12:33（3/26 13:14 更新）
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泰國總理貝東塔（中）26日出席國會不信任投票案。（路透社）
泰國總理貝東塔（中）26日出席國會不信任投票案。（路透社）
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（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）泰國國會眾議院今天早上對總理貝東塔進行不信任投票，這是貝東塔上任半年多來首次面對不信任案，在執政黨聯盟具有壓倒性人數優勢下，貝東塔順利挺過不信任案。

泰國以人民黨（People's Party）為首的在野聯盟對執政黨為泰黨（Pheu Thai）主席、總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的內閣發起不信任案，國會眾議院24日和25日進行不信任案辯論，今天早上進行不信任案投票。

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眾議院目前共495名議員，今天出席487人，319人投下信任票，162人投下不信任票，7人棄權，貝東塔順利挺過不信任案。

這是貝東塔自去年9月上任以來首次面臨不信任案，在野黨在辯論時著重在貝東塔缺乏領導力，以及內閣受到貝東塔父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的影響。由於以為泰黨為首的執政聯盟共有322人，大幅超過眾議員的半數，外界多預期貝東塔可以在今天的投票中順利過關。（編輯：陳慧萍）1140326

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