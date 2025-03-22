泰總理貝東塔上任半年 國會提不信任案質疑家族影響

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）泰國國會眾議院將在24日和25日進行不信任案辯論，這是總理貝東塔上任半年多來首次面對不信任案，在野黨表示將著重貝東塔缺乏領導力，以及內閣受到前總理戴克辛的影響。

泰國以人民黨（People’s Party）為首的在野聯盟對執政黨為泰黨（Pheu Thai）主席、總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的內閣發起不信任案，國會眾議院將在24日和25日進行不信任案辯論，預計26日不信任案投票。

這是貝東塔自去年9月上任以來首次面臨不信任案，人民黨表示辯論時將會著重在貝東塔缺乏領導力，以及內閣受到貝東塔父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的影響。

戴克辛流亡海外10多年，2023年8月返回泰國，他因貪汙案被判刑8年，但獲得特赦，刑期減為1年，去年初獲得假釋，去年8月刑期提前結束，成為自由人。貝東塔上任後，戴克辛在內閣內並沒有職位，但外界都認為戴克辛在背後實質操控內閣運作。

但為泰黨不希望戴克辛的名字出現在辯論中，經過協商後，人民黨同意用「家族成員」取代戴克辛，人民黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）表示，為泰黨把家族利益置於國家利益前，辯論中民眾將可以聽到不同的議題，不只是關於「家族成員」，且使用「家族成員」，代表辯論中也可以討論其他和總理家族有連結的人物。

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人民黨副主席藍希曼（Rangsiman Rome）表示，他在辯論時將提出可以撼動貝東塔內閣的證據，不過他並未透露和什麼議題相關，只表示這些證據顯示的是從前總理賽塔（Srettha Thavisin）時期就留下來的問題。

由於執政聯盟內的國會第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）近來頻頻傳出和為泰黨在多項議題上不合，外界多認為不信任案考驗執政聯盟的向心力，黨主席阿努廷（Anutin Charnvirakul）近日則不斷強調，泰自豪黨在不信任案中一定會支持貝東塔。（編輯：唐聲揚）1140322