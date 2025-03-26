日本兵庫縣知事首度承認職權騷擾 宣稱不辭職

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本兵庫縣知事齋藤元彥今天召開記者會，回應縣府委託第三方委員會調查他被告發涉及職權騷擾後所提出的報告書，他首度承認職權騷擾，但表示不考慮辭職。

「日本經濟新聞」報導，第三方委員會3月19日提出的調查報告書認定兵庫縣府處理告發的方式違法，齋藤今天主張「這是不得已的適當因應」，他在這方面並未改變先前的立場。

齋藤今天在記者會上表示：「向感到不快的職員致歉，深感抱歉。」他也說道，「會反省應該反省的地方，改正該改正的地方」，強調不會考慮辭職，也不會評估自請處分。

兵庫縣前西播磨縣民局長2024年3月把有關齋藤等縣府官員的告發文件提供給媒體後，齋藤指示內部人員調查，並在當年5月向這名前局長祭出停職3個月的懲戒處分。

這名前縣民局長2024年4月也利用縣府「公益通報制度」通報，但縣府未等調查結果出爐就懲處他。而這名前縣民局長在2024年7月死亡。

第三方委員會公布的調查報告書指出，兵庫縣府當時搜尋通報者等行為，違反公益通報者保護法之外，也認定告發文件中，其中的10起案例屬於職權騷擾。

而縣府當時處分這名前縣民局長的理由包含「製作與發送告發文件」，第三方委員會的調查報告書就此指出「這部分已經違法，因此執行的懲戒處分沒有效力」。

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而兵庫縣議會為了釐清事實真相，2024年6月成立調查特別委員會（通稱百條委）並在本月4日公布調查報告書，報告批評縣府因應告發的方式很可能違反公益通報者保護法。

關於告發文件中提到齋藤怒罵職員等言行，兵庫縣議會調查委員會的調查報告書中認為，「即使說是職權騷擾行為也不為過，是不適當的行為」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140326