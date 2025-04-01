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川普設「投資加速辦公室」 監管晶片法和鼓勵投資

2025/4/1 13:47
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，將成立一個新實體來管理「晶片法」計畫，同時加快企業在美國的投資。

路透社報導，由商務部管轄的「美國投資加速辦公室」（United States Investment Accelerator），將監管「晶片法」（CHIPS and Science Act）的實施。「晶片法」於2022年頒布，為半導體晶片製造和生產提供527億美元補貼。

川普多次批評前總統拜登2022年8月簽署的這項獲得跨黨派支持的晶片法案。3月初，他表示美國議員應該廢除這項法案，而用收益來償還債務。

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白宮表示，新辦公室將負責「談判比前政府更好的CHIPS法案協議」，但未提供更多有關談判內容的細節。

白宮發布的說明文件指出，投資加速辦公室還將透過減輕監管措施、加快審核速度、與聯邦機構和州協調，以及增加企業取得國家資源等方式，鼓勵企業在美國進行大規模投資。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140401

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