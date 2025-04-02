習近平將到訪 176台灣人柬埔寨涉詐騙恐被送中
2025/4/2 22:23
（中央社永珍2日電）柬埔寨警方3月31日前往首都金邊一處詐騙園區掃蕩，共186人落網，其中179人是台灣人。中共總書記習近平預計4月中旬訪問柬埔寨，這些台灣人被強行送往中國的風險隨之增加。
習近平預計將於4月中旬出訪馬來西亞、越南、柬埔寨。柬埔寨警方3月31日在金邊一處詐騙園區展開掃蕩行動，共逮捕186人，其中7人為中國人，其餘179人為台灣人。
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中國民眾多年來深受跨境電信詐騙所害，中國官方一直對柬埔寨、寮國等東南亞國家無法有效打擊電信詐騙園區十分在意，每次只要有中國高官出訪，相關國家就會對一些詐騙園區祭出動作，好對中國交代。
有柬埔寨媒體報導，柬國目前正考慮將這186人驅逐出境，但柬埔寨長期唱和中共的「一中」論調，加上習近平即將到訪，據了解，柬埔寨不排除與中方先行討論，有可能將這些台灣人送往中國。（編輯：高照芬）1140402
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