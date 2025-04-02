加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

習近平將到訪 176台灣人柬埔寨涉詐騙恐被送中

2025/4/2 22:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社永珍2日電）柬埔寨警方3月31日前往首都金邊一處詐騙園區掃蕩，共186人落網，其中179人是台灣人。中共總書記習近平預計4月中旬訪問柬埔寨，這些台灣人被強行送往中國的風險隨之增加。

習近平預計將於4月中旬出訪馬來西亞、越南、柬埔寨。柬埔寨警方3月31日在金邊一處詐騙園區展開掃蕩行動，共逮捕186人，其中7人為中國人，其餘179人為台灣人。

google news透過 Google News追蹤中央社

中國民眾多年來深受跨境電信詐騙所害，中國官方一直對柬埔寨、寮國等東南亞國家無法有效打擊電信詐騙園區十分在意，每次只要有中國高官出訪，相關國家就會對一些詐騙園區祭出動作，好對中國交代。

有柬埔寨媒體報導，柬國目前正考慮將這186人驅逐出境，但柬埔寨長期唱和中共的「一中」論調，加上習近平即將到訪，據了解，柬埔寨不排除與中方先行討論，有可能將這些台灣人送往中國。（編輯：高照芬）1140402

#中國
#中共
#台灣人
#柬埔寨
#習近平
#詐騙
#越南
#馬來西亞
#寮國
#電信詐騙
習近平
緬甸強震為軍政府開啟外交大門 卻也趁天災謀取優勢宋濤會夏立言：兩岸民眾不是敵人 交流合作不會少
習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普打關稅戰 傳中國歐盟領導人將訪越南加強合作
66
更多編輯台推薦新聞：