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越南遭重課46%關稅 副總理將赴美協商爭取轉圜空間

2025/4/3 16:15
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（中央社河內3日電）越南總理范明正今天表示，美國的關稅政策不符合越美兩國良好關係及越南過去的努力。越南副總理胡德福已規劃赴美，盼就關稅問題與美方展開協商，希望遭美方重課46%關稅一事有轉圜空間。

美國對越南重課46%對等關稅，范明正（Pham Minh Chinh）今天上午召集各部會首長開會。越通社（VNA）報導，范明正說，美國的關稅政策不符合越美兩國良好關係、兩國人民的期待及越南過去以來的努力。

范明正要求，各部會立刻針對關稅問題成立迅速應變小組，並由副總理裴青山（Bui Thanh Son）領導；此外，交付胡德福（Ho Duc Phoc）指導各部會聆聽企業意見，包括一些大型出口企業。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，胡德福計劃於6日至14日前往美國及古巴訪問。胡德福訪美期間盼繼續就關稅問題和美方協商。越南駐美代表機構表示，有關各方正在準備胡德福訪問的各項議題。

越南企業界與專家普遍認為，高達46%的對等關稅稅率對越南是「最壞的情況」。越南的競爭對手泰國、印度、印尼被課的稅率分別為36%、26%、32%，都比越南還低，這將削弱越南商品在美國市場競爭力。

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越南企業界指出，越南對美國出口量較大的商品包括電腦、電子產品、手機、零配件以及紡織品、鞋類等將受關稅重創，期待胡德福訪美能促使越美雙方達成更平衡的協議，減少企業損失。

越南官方統計顯示，越南2024年對美國出口1125億美元（約新台幣3兆7000億元）、自美國進口105億美元。由於越南對美貿易順差排名全球第三，外界先前已多次點名越南將遭美國關稅痛擊。（編輯：陳妍君）1140403

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