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華府控為中國洗產地課49%關稅 柬埔寨：不合理

2025/4/3 22:07
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（中央社金邊3日綜合外電報導）柬埔寨商務部今天表示，美國總統川普對柬埔寨課徵的嚴苛新關稅「不合理」。柬埔寨是受到川普「解放日」關稅打擊最嚴重的國家之一，稅率高達49%。

法新社報導，川普這項最新措施不分敵友，震撼了股市並使世界各國政府感到擔憂。

柬埔寨商務部發言人索維奇特（Penn Sovicheat）告訴法新社，美國對柬埔寨施加的關稅「不合理」。他說：「49%關稅不利於柬埔寨產業形象和投資吸引力。」

索維奇特表示，柬埔寨去年對美國出口額約為100億美元，主要是服飾產品，自美國進口額約為2億6400萬美元，平均稅率29.4%。

他表示，政府正在仔細研究此事，希望透過東南亞國家協會（ASEAN）或世界貿易組織（WTO）等現有機制與華府進行談判。

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柬埔寨是西方大品牌廉價服飾的生產重鎮，但白宮官員在記者會中指控，中國製產品利用柬埔寨作為幌子。

這名官員表示：「中國已將柬埔寨變成共產中國用來逃避我們關稅的最重要轉運中心。」（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1140403

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